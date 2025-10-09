Delegación ucraniana viajará la próxima semana a EE.UU. para hablar de armas y sanciones

La misión fue anunciada este jueves en sus redes sociales por el presidente Vlodímir Zelenski, cuyo consejero para asuntos relacionados con las sanciones a Rusia, Vladislav Vlasiuk también formará parte de la delegación.

“Las cuestiones (a tratar) incluirán defensa aérea, energía y medidas sancionatorias, así como la vía de la negociación. La cuestión de los activos congelados también será abordada con EE.UU.”, escribió Zelenski.

El presidente ucraniano aludía en esta última frase al posible uso de los activos congelados a Rusia en países occidentales para financiar los esfuerzos de Ucrania para repeler la invasión rusa.

Zelenski en ese mismo mensaje que continúan los contactos en el marco de la Coalición de los Voluntarios, que agrupa a más de veinte países que se han comprometido a contribuir a las garantías de seguridad de posguerra que pide Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Creo que el presidente Donald Trump nos quiere en la mesa de negociaciones, y nosotros apoyamos esta vía”, dijo Zelenski, que insistió en pedir un alto el fuego que dé impulso a las conversaciones para poner fin al conflicto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los movimientos para terminar la guerra en la mesa de negociaciones se han estancado en las últimas semanas.

Rusia no ha aceptado hasta ahora la reunión a tres entre el presidente Vladímir Putin, Zelenski y Trump para desencallar la situación, y también rechaza la oferta de alto el fuego incondicional e inmediato que plantea Kiev con el aval de EE.UU.