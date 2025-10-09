Detenidos cinco indios en la isla caribeña de Granada por falsificación de pasaportes

Según detalla en un comunicado el Departamento de Relaciones de la Comunidad de la Real Fuerza de la Policía de Granada, los cinco indios fueron intervenidos el pasado lunes por oficiales del Departamento de Inmigración y Pasaporte al llegar de un vuelo desde Trinidad y Tobago.

Tras ser esposados, los sospechosos fueron acusados por presentar documentos falsos y encarcelados en la prisión de Richmond Hill.

El grupo de indios fue llevado el pasado martes a su primera vista judicial, donde se declararon culpables del cargo.

En dicha vista, el magistrado le impuso una fianza de 2.200 dólares a cada uno de los indios, la cual no pudieron prestar, quedando ingresados en prisión. Al momento, ninguno de los detenidos ha podido pagar la multa. No obstante, si lo hacen, serán expulsados del país.

Las autoridades, a su vez, desconocen si los sospechosos son víctimas de tráfico humano. "No tenemos esa información a la mano", dijo el Departamento de Relaciones de la Comunidad de Granada.