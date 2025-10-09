Mundo

Detenidos cinco indios en la isla caribeña de Granada por falsificación de pasaportes

San Juan, 9 oct (EFE).- Cinco indios, cuatro mujeres y un hombre, se encuentran detenidos en la isla caribeña de Granada, luego de haber llegado al territorio con pasaportes falsos, informan este jueves las autoridades locales.

09 de octubre de 2025 - 15:30
Según detalla en un comunicado el Departamento de Relaciones de la Comunidad de la Real Fuerza de la Policía de Granada, los cinco indios fueron intervenidos el pasado lunes por oficiales del Departamento de Inmigración y Pasaporte al llegar de un vuelo desde Trinidad y Tobago.

Tras ser esposados, los sospechosos fueron acusados por presentar documentos falsos y encarcelados en la prisión de Richmond Hill.

El grupo de indios fue llevado el pasado martes a su primera vista judicial, donde se declararon culpables del cargo.

En dicha vista, el magistrado le impuso una fianza de 2.200 dólares a cada uno de los indios, la cual no pudieron prestar, quedando ingresados en prisión. Al momento, ninguno de los detenidos ha podido pagar la multa. No obstante, si lo hacen, serán expulsados del país.

Las autoridades, a su vez, desconocen si los sospechosos son víctimas de tráfico humano. "No tenemos esa información a la mano", dijo el Departamento de Relaciones de la Comunidad de Granada.

