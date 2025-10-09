El aeropuerto de Madrid estrena el nuevo control de fronteras con imagen facial

El inspector jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Policía española, Juan Manuel del Valle, destacó este jueves que este nuevo sistema contribuirá a mejorar la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la inmigración irregular, la falsedad documental y la usurpación de identidad.

El sistema informático, que sustituirá al sellado manual de pasaportes, registrará las entradas y salidas de esos viajeros y se irá implantando progresivamente en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres hasta que esté en funcionamiento totalmente el 10 de abril de 2026, fecha prevista por la Unión Europea para su obligatoriedad.

Los países de Schengen son todos los de la UE (menos Irlanda y Chipre), además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

"El sistema se aplica a todos los nacionales de terceros estados con o sin visado -explicó Del Valle-, pero siempre que sea de corta duración, y como novedoso recoge los datos biométricos, es decir la cara en vivo y cuatro huellas de la mano derecha y, si no fuera posible, la de la izquierda".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Añadió que también queda grabado el puesto fronterizo por el que entra o sale el viajero, así como la fecha y hora, con lo que se hace un cálculo digital del tiempo de estancia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El inspector jefe aclaró que, durante los meses de prueba, se mantendrá el sellado físico de documentos, pero después desaparecerá.

El sistema almacena los datos del documento, la entrada del pasajero y la salida, la fecha, la hora, si entra o es rechazado en frontera, y envía la información a una base común pueden consultar todos los estados miembros del espacio de Schengen.

En cualquier, el procedimiento "no es automático y siempre requiere la supervisión de la Policía o de la autoridad fronteriza correspondiente".

Madrid registró 48,7 millones de pasajeros de vuelos internacionales en 2024, un 11,2 % más que un año antes.