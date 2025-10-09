El alto el fuego entrará en vigor en Gaza 24 horas después de que Israel firme el acuerdo

Jerusalén, 9 de oct (EFE).- El alto el fuego entrará en vigor en la Franja de Gaza 24 horas después de que Israel firme este jueves por la tarde el acuerdo impulsado por Estados Unidos, confirmó en una comparecencia Tal Heinrich, la portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.