El Banco Central de Reserva de Perú mantiene la tasa de interés en 4,25 %

Lima, 9 oct (EFE).- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó este jueves mantener, por segundo mes consecutivo, la tasa de interés de referencia en 4,25 % en un contexto de inflación interanual de 1,4 % en septiembre pasado y de inflación mensual de 0,01 %, de acuerdo a la nota informativa sobre su reunión de directorio.