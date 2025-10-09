El Brent baja un 1,55 %, hasta los 65,22 dólares tras la firma del acuerdo sobre Gaza

Londres, 9 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este jueves un 1,55 %, y se situó en 65,22 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.