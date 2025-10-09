El CAC-40 pierde un 0,23 % en una jornada de espera de evoluciones en la crisis política

El CAC-40 comenzó el día con una ligera subida, pero a media mañana pasó puntualmente por debajo de los 8.060,13 puntos del cierre del miércoles.

El indicador volvió a progresar desde antes de mediodía y durante la primera parte de la tarde, cuando llegó a 8.109,77 puntos, que sería el máximo de la sesión.

Sin embargo, rápidamente se perdió el umbral simbólico de los 8.100 puntos y en las dos últimas horas el CAC-40 se situó una vez más en territorio negativo y finalizó en el mínimo del día, con 8.041,36 puntos.

Pese a todo, al término de esta jornada de actividad media en que se negociaron títulos por valor de 3.038 millones de euros, el mercado francés sigue presentando una ganancia del 0,93 % en la última semana.

El ascenso acumulado en el último mes es del 3,96 % y desde el último año la apreciación ha sido del 8,95 %.

Este jueves, el valor estrella del selectivo francés fue Danone, que se revalorizó un 4,53 %, después de que JP Morgan haya indicado en un informe que espera un fuerte incremento orgánico de las ventas del 4,7 %.

Las otras mayores progresiones del CAC-40 fueron, a gran distancia, las del grupo energético Engie (1,94 %), la sociedad de servicios medioambientales Veolia (1,75 %) y la empresa de mercados Euronext (1,58 %).

En el otro extremo, Michelin marcó el descenso más fuerte del índice (-3,82 %) después de una conferencia telefónica con analistas que terminaron con la convicción de que las ventas del tercer trimestre serán inferiores a las anticipaciones.

Igualmente tuvieron descensos significativos el gigante del lujo LVMH (-2,58 %), la siderúrgica ArcelorMittal (-2,55 %) y la compañía de moda y productos de lujo Hermès (-2,23 %).