El DAX 40 sube apenas un 0,06 % tras lograr varios récord intradía

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,06 % en 24.611,25 puntos, y acumula una ganancia en lo que va de año del 23 % aproximadamente.

El DAX 40 empezó a lograr máximos históricos desde la primeras horas de negociación y alcanzó los 24.771 puntos, el valor más alto de su historia, pero después se desinfló.

Las bajadas de los tipos de interés aumentan el atractivo de la renta variable frente a la renta fija y facilitan la financiación de las empresas.

Asimismo, la euforia por la inteligencia artificial impulsa a las tecnológicas en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Por ello también han batido récords los índices S&P 500 y el tecnológico Nasdaq 100 en Wall Street y el Nikkei de Tokio.

Pero la Bolsa de Fráncfort se desinfló posteriormente también debido a cierto pesimismo respecto a la posible solución de la crisis política en Francia.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pidió al presidente francés, Emmanuel Macron, que nombre a un primer ministro esta semana y dijo que no hay mayoría en el Parlamento para convocar nuevas elecciones.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials avanzó un 2,9 %, hasta 194,45 euros, y Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 1,2 %, hasta 109,75 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 2,8 %, hasta 28,20 euros, pero la farmacéutica Merck bajó un 1,6 %, hasta 118,15 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando perdió un 3,1 %, hasta 27,12 euros, y Beiersdorf, que fabrica Nivea y Eucerin, bajó un 1,2 %, hasta 90,74 euros.