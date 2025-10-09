El documental sobre Melania Trump se estrenará el 30 de enero de 2026 en la gran pantalla

Los Ángeles (EE.UU.), 9 oct (EFE).- El documental sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que se centra en su vida y su figura política, se estrenará en la gran pantalla el 30 de enero de 2026, confirmó este jueves Amazon MGM.