El dueño de Inditex compra las oficinas del Banco Sabadell en Miami por 235 millones

La transacción, adelantada por el diario español El País, fue ejecutada por la filial estadounidense de Pontegadea.

El inmueble tiene una altura de 31 plantas, más de 48.000 metros cuadrados y se ubica en la céntrica Avenida Brickell de la ciudad estadounidense.

Banco Sabadell está afectado en estos momentos por una operación 'hostil' de adquisición de sus acciones por otra entidad financiera española, BBVA. Sus accionistas tienen hasta este viernes para decidir si aceptan la oferta de compra, a la que se opone la dirección.

Este año, Pontegadea hincorporó a su cartera un buen número de inmuebles, principalmente edificios de oficinas destinadas al alquiler.

En mayo, adquirió a Blackstone la actual sede del grupo editorial Planeta, ubicada en la avenida Diagonal de Barcelona, por unos 250 millones de euros, su mayor operación inmobiliaria en España desde 2016.

En Estados Unidos, la entidad adquirió un inmueble de apartamentos en Florida; un activo logístico en Dublín, por 70 millones; y desembolsó 60 millones en Luxemburgo por la sede de Clifford Chance.

En París, Pontegadea compró el hotel Banke de esa capital, propiedad hasta entonces de la cadena española Derby Hotels, por un importe cercano a los 97 millones.

Hace unos meses, el grupo empresarial de Ortega centralizó la gestión de sus activos europeos en Luxemburgo.

Pontegadea Luxembourg agrupa los activos continentales de la firma, mientras que la filial que engloba a Reino Unido y la sociedad española gestionarán sus propios activos.

Amancio Ortega es el mayor accionista de Inditex, propietario de marcas textiles muy conocidas como Zara, a través de Pontegadea, ya que mantiene un 59,29 % del capital.

El fundador del grupo textil español figura en el puesto noveno de la última lista Forbes de más ricos del mundo de 2025 y primer español, con un patrimonio estimado de 114.943 millones de euros.