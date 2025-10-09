El equipo legal de la Flotilla asiste a 100 detenidos en Israel que denuncian maltrato

Adalah dijo estar intentando confirmar con las autoridades israelíes la posible deportación de "parlamentarios extranjeros la noche del miércoles o madrugada del jueves", entre los que se encontraría la diputada regional española de Más Madrid Jimena González.

Los 145 miembros de la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens, cuyas embarcaciones fueron intercepatadas la madrugada del miércoles, llegaron ayer al puerto de Ashdod, tras lo que la mayoría fue enviada a la prisión de Ktziot, "conocida por sus duras y abusivas condiciones", describió el equipo legal.

Participantes de la flotilla aseguraron haber recibido "patadas, bofetadas, tirones de pelo o agarrones agresivos" por parte de los soldados israelíes tras el abordaje de los barcos.

"Algunos fueron obligados a adoptar posturas estresantes, como arrodillarse durante horas con la cabeza agacha y las manos atadas a la espalda, o a sentarse de rodillas durante largos periodos, en algunos casos expuestos al sol", detalló la organización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo recogieron testimonios sobre "burlas, insultos y coaccionados para repetir declaraciones degradantes, como declaraciones de amor a Israel o denigraciones de sus propios países".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tres de los participantes que tenían ciudadanía israelí fueron presentados este miércoles en interrogatorio policial y permanecen bajo custodia.

El equipo de asesoramiento legal espera que hoy continúen las audiencias de los participantes de la segunda flotilla, así como tener acceso a los cinco participantes que quedan detenidos de la anterior misión, Global Sumud Flotilla, interceptada la semana pasada.

Entre los cinco detenidos de la Sumud, continúa en prisión la española Reyes Rigo, acusada de morder a una funcionaria, después de que un tribunal israelí en la ciudad sureña de Beersheva extendiea su arresto al próximo viernes, 10 de octubre.

En cuanto a la Flotilla de la Libertad, abordada ayer miércoles, ocho de los 145 participantes detenidos en Israel son españoles.