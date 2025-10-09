El euro, por debajo de 1,16 dólares, mínimo desde agosto, por crisis política en Francia

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1580 dólares, frente a los 1,1635 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro 1,1611 dólares.

El primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, pidió al presidente francés, Emmanuel Macron, que nombre a un nuevo jefe del Gobierno "en 48 horas" tras asegurar que no hay una mayoría en el Parlamento a favor de convocar nuevas elecciones.

La incertidumbre política en Francia genera preocupación respecto a la estabilidad de la zona del euro y desencadena la aversión al riesgo las ventas del euro y compras de dólares.

Las actas de la reunión de septiembre del BCE, divulgadas hoy, reafirmaron que los tipos de interés en el 2 % son adecuados y que la entidad quiere mantener abiertas todas las opciones en sus decisiones sobre los tipos de interés los próximos meses.

Pero la Reserva Federal (Fed) dejó entrever en las actas de su reunión de septiembre que bajará más los tipos de interés antes de final de año, si bien mantiene su posición de cautela porque el empleo se debilita pero hay riesgos inflacionistas.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1577 y 1,1648 dólares.