El Gobierno español asegura a los migrantes que "la Hispanidad no se impone, se comparte"

El encuentro, titulado 'La Hispanidad es cosa de todos', sirvió para intercambiar puntos de vista con ciudadanos de países latinoamericanos como Colombia, Bolivia, Honduras y Venezuela, pero también de otros como Marruecos, Ucrania, Rumanía, Senegal y Guinea Ecuatorial.

"Es una manera diferente y desde luego mucho más inclusiva de entender esta fiesta de la Hispanidad y compartirla con los ciudadanos", dijo Saiz en declaraciones a los medios, en las que ha recordado que los países latinoamericanos aportan 4,2 millones de los siete millones de extranjeros en España.

También subrayó que la migración latinoamericana tienen un peso muy importante en el mercado laboral ya que, del total de afiliados, hay más de un millón (el 33 % aproximadamente del total de extranjeros) que proceden de países de Latinoamérica.

"Así que hay que celebrar conjuntamente, sin hacer diferencias y sin que nadie se apropie de un concepto que es de todos, que es la Hispanidad", remarcó Saiz.

En el acto, los migrantes residentes en España pudieron transmitir sus experiencias, contar sus historias de vida y charlar sobre la situación en materia migratoria.

"Lo que he escuchado es que el proceso migratorio es complicado, no está exento de dificultades, pero la mayoría de las reflexiones hablan de nuestro país como un país abierto que pone en el centro las personas", remarcó Saiz. Entre las dificultades más señaladas, las burocráticas. Por el contrario, resultan de gran ayuda las redes familiares y los procesos de arraigo, según los testimonios.

Frente a discursos de confrontación, racismo o división, "como si hubiera categorías de migrantes según el origen", la ministra española abogó por "celebrar, buscar lo que nos une y cuidarnos".