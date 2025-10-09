El Gobierno portugués felicita a Trump por su "éxito" en obtener la paz en Oriente Medio

Así lo señaló Montenegro en un mensaje en X, donde dio la bienvenida a la liberación de todos los rehenes y a la firma del acuerdo que lo permite.

"Con el alto el fuego, renace la esperanza", indicó el jefe del Gobierno luso.

Por su parte, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, celebró la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás para la puesta en libertad de todos los rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, entre los que hay varios de nacionalidad portuguesa, y para un alto el fuego en Gaza.

Destacó que con este primer paso, "como consecuencia de la iniciativa del presidente Trump, y de la acogida por parte de todas las partes implicadas, en concreto EE.UU., Israel, la Autoridad Nacional Palestina, Egipto, Catar y Turquía, se podría llegar a una paz justa y duradera basada en la solución de dos Estados -Israel y Palestina-, ambos reconocidos por Portugal.

Las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel, con Egipto, Catar y Estados Unidos de mediadores, han permitido que se alcance un acuerdo entre las partes para un alto el fuego.

La etapa inicial del pacto incluye la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos y la liberación de los 48 rehenes israelíes en manos de Hamás; la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, y el repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.