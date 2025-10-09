El Kremlin apoya el acuerdo sobre Gaza, pero llama a esperar primero que se firme

"Sin duda, apoyamos estos esfuerzos. El hecho de que se confirme un alto el fuego en Gaza es motivo de satisfacción general", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.

Insistió en que todos los esfuerzos en esa dirección "son bienvenidos".

A la vez, aseguró que hay que esperar a que el acuerdo se firme.

"Esperamos que las firmas se pongan hoy y que luego se tomen medidas para implementar los acuerdos alcanzados", resumió.

Dicho acuerdo, que se refiere a una primera fase del plan y fue anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, supondrá un alto el fuego y la liberación de los 48 cautivos en Gaza, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida.

Israel y Hamás aún tienen que acordar la lista de quiénes integrarán los 1.950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.

Unos 250 serán presos condenados a cadena perpetua, mientras que los otros 1.700 serán personas detenidas en la Franja de Gaza, especificó a EFE un miembro del buró político de Hamás.