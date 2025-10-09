El Kremlin constata una "pausa significativa" en el diálogо sobre el arreglo en Ucrania

"Efectivamente, ahora se observa una pausa significativa en el proceso de dialogo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia RIA Nóvosti, en Dusambé, donde acompaña al presidente ruso, Vladímir Putin, en su visita a Tayikistán.

Agregó que sigue sin haber una respuesta de la parte ucraniana sobre los proyectos de documentos y grupos de trabajo, presentados en la última de las tres rondas de negociaciones celebradas en la ciudad turca de Estambul.

"No se avanza", resumió el portavoz.

Según Peskov, los ucranianos, "claramente alentados por los europeos, ahora no son proclives a algún proceso de paz".

"Les parece (a los ucranianos) que algo puede cambiar en los frentes, que adquirirán una dinámica positiva. La situación real dice lo contrario", subrayó el portavoz del Kremlin.

Rusia dio ayer por agotado el "fuerte impulso" para la solución del conflicto en Ucrania que dio la reunión que mantuvieron Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska en agosto pasado.

"Lamentablemente, debemos constatar que el fuerte impulso generado en Anchorage (Alaska) a favor de negociaciones se ha agotado", dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, citado por la agencia TASS.

Según el diplomático, la culpa de ello recae, en gran medida, en los esfuerzos "destructivos" de políticos europeos.

Riabkov volvió a advertir a Estados Unidos contra el envío de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania y confió en que Washington comprende las "graves consecuencias" que acarreará ese paso.