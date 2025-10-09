El Líbano espera que alto el fuego sea "el primer paso para parar el sufrimiento" en Gaza

Redacción internacional, 9 oct (EFE).- El presidente de Líbano, Joseph Aoun, expresó este jueves su bienvenida al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás para acabar con la guerra en la Franja de Gaza y expresó su esperanza en que ésto constituya "el primer paso" para parar el "sufrimiento humanitario del hermano pueblo palestino en el enclave.