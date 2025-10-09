El nobel László Krasznahorkai, invitado este mes del festival español Kosmopolis

El autor fue invitado por primera vez a este festival para conversar con el escritor Miquel de Palol sobre 'Narrar el apocalipsis'. Ambos autores, según el programa de Kosmopolis, comparten "el gusto por una prosa elaborada y exigente".

Está previsto que traten cuestiones como el sentido de la existencia o la fascinación que causan las promesas de redención.

La conversación también puede servir para "descubrir qué ocurre cuando el universo creativo de los escritores más radicales se expande hacia otras disciplinas".

El escritor húngaro ha ganado el Nobel por "por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte", informó la Academia Sueca.

Lo define, en un comunicado, como un "gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos".