El papa León XIV pide a líderes sindicales de Chicago que protejan a los más vulnerables

Ciudad del Vaticano, 9 oct (EFE).- El papa León XIV animó a líderes sindicales de su ciudad natal, Chicago (Estados Unidos), a proteger la dignidad humana de los más vulnerables, durante una audiencia este jueves en el Vaticano con una delegación de representantes del movimiento obrero local.