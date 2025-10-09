El PE exige a Guinea Ecuatorial sacar de prisión preventiva a los dos españoles retenidos

En una resolución que salió adelante a mano alzada, los eurodiputados condenaron "los reiterados casos de condiciones inaceptables de detención y los malos tratos infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial" y pidieron al país que adopte medidas para garantizar el bienestar de estos dos ciudadanos españoles, como el levantamiento de la prisión preventiva.

"Las detenciones y reclusiones arbitrarias dañan la reputación del país, disuaden la inversión y la cooperación internacionales, y pueden tener efectos negativos en sus relaciones con la Unión", señala la Eurocámara.

Los eurodiputados mostraron especial preocupación por la situación de Marañón, en huelga de hambre para protestar por su encierro, para quien pidieron "tratamiento médico urgente y una evacuación urgente por motivos médicos".

El texto urge también a que la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, redoble los esfuerzos diplomáticos junto a las autoridades españolas en relación con los casos de los dos empresarios españoles, detenidos en el mes de enero por su presunta implicación en una trama de fraude empresarial, asociada a la implantación de la televisión digital terrestre en el país.

El Parlamento Europeo reiteró además "su profunda preocupación" por la "subordinación del poder judicial de Guinea Ecuatorial al régimen y por la falta de rendición de cuentas judicial, las torturas y las condiciones de encarcelamiento infrahumanas actuales, la persecución continuada de la oposición política, las graves restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos".