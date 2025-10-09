El primer ministro tailandés dice que Trump le ha instado por carta a la paz con Camboya

"El presidente Trump me envió una carta expresando su deseo de que ambos países, Tailandia y Camboya, puedan negociar y alcanzar una solución a la disputa. Le enviaré una respuesta indicando que, si Camboya cumple las cuatro condiciones principales, la parte tailandesa está dispuesta a tomar las medidas pertinentes", dijo Anutin ante los medios, sin especificar cuándo recibió la misiva.

Algunas de las condiciones mencionadas por el primer ministro son retirar las armas pesadas "para garantizar que Tailandia no sienta que hay una amenaza para la población", eliminar las minas terrestres y regular la situación de los camboyanos que residen en Tailandia.

Se suma además solucionar el "problema" de los centros de estafa fronterizos, puntos de ciberfraude global muy presentes en el Sudeste Asiático y determinantes para la economía camboyana que fueron señalados como uno de los posibles detonantes del enfrentamiento armado que estalló en la divisoria entre las dos naciones el 24 de julio.

Durante cinco días, Bangkok y Nom Pen se enfrentaron en varios puntos de los casi 820 kilómetros de frontera compartida, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia.

Tras cinco días de batalla, el conflicto con raíces históricas cesó con un alto el fuego alcanzado en Malasia durante una reunión en la que también participaron Estados Unidos y China.

Horas antes de que fueran anunciadas las negociaciones de Kuala Lumpur, Trump mantuvo llamadas con el entonces primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, y su par camboyano, Hun Manet.

En agosto, el líder camboyano propuso a Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz de este año, cuyo ganador será anunciado el viernes.

En las conversaciones con Bangkok y Nom Pen, el presidente de EE.UU. presionó con dilatar la llegada de acuerdos comerciales con Tailandia y Camboya hasta que finalizaran los ataques mutuos.