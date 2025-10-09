El príncipe Guillermo asistirá al encuentro de líderes mundiales de la COP30 en Brasil

El heredero al trono británico viajará primero a Río de Janeiro entre el 3 y el 5 de noviembre para llevar a cabo "una serie de compromisos relacionados con el medioambiente", de acuerdo con la nota.

En su último día en la capital carioca, Guillermo también acudirá a la ceremonia de entrega de los premios Earthshot -concedido por The Royal Foundation, la entidad benéfica de los príncipes de Gales- que por primera vez en su historia se celebrarán en América Latina.

Posteriormente, viajará a Belém (Amazonía brasileña), donde se celebrará la COP30, para estar presente en la cumbre de líderes.

Carlos III ha sido una de las figuras más prominentes de la Cumbre del Clima y fue el encargado de dar el discurso de apertura en varias ocasiones, primero como príncipe de Gales, en la COP21 de París (2015) y la COP26 de Glasgow, Escocia (2021), y posteriormente como rey en la COP28 de Dubái, Emiratos Árabes Unidos (2023).

Será la segunda ausencia consecutiva del monarca a esta cita ambiental, tras no acudir a la COP29 en Bakú el año pasado debido a su tratamiento contra el cáncer.

Desde que hizo público su diagnóstico de la enfermedad a principios de 2024 (todavía se desconoce su tipología), Carlos III limitó su agenda pública y sus compromisos fuera del Reino Unido.

Guillermo, por su parte, ya ha acudido en representación del monarca a otros actos con líderes internacionales, como la inauguración de la catedral de Notre Dame en París en diciembre de 2024 o el funeral del papa Francisco el pasado mes de abril.