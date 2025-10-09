Emiratos enfatiza "el prominente rol" de Trump para el acuerdo de alto el fuego en Gaza

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país del golfo Pérsico, agradecieron y apreciaron "los significativos esfuerzos hechos por el presidente Trump", además de los "inagotables trabajos" de Catar, Egipto y Turquía para "facilitar los entendimientos que llevaron a este acuerdo".

"Esperamos que este acuerdo constituya un paso positivo hacia el fin del sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza y abra el camino para un arreglo justo y duradero que garantice los derechos legítimos del pueblo palestino y restaure la seguridad y estabilidad en la región", señala el comunicado emiratí.

La nota subraya la "importancia de construir sobre este progreso a través del compromiso de todas las partes con los términos del acuerdo" y que éstas ejerzan "autocontrol", además de trabajar "diligentemente para reanudar un proceso político integral que conduzca a una solución de dos Estados, y alcanzar así de este modo la seguridad, la paz y la prosperidad para todos los pueblos de la región".

La madrugada de este jueves, el Gobierno de Israel y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por Trump, en virtud del cual Hamás se compromete a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra -48, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida-, a cambio de la liberación de 1.950 a presos palestinos aún por determinar.

Además, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la "línea amarilla" estipulada por EE.UU., marcando la primera fase de su retirada del enclave.