España defiende que si el acuerdo de Gaza logra parar las bombas "habrá merecido la pena"

Albares, en una entrevista este jueves en Radio Nacional de españa (RNE) la radio pública española, consideró que este acuerdo no será el paso definitivo porque eso llegará con la solución de dos Estados, pero lograr que Hamás libere a los rehenes israelíes "es ya un fin en sí mismo" como lo es la excarcelación de palestinos, el acceso de la ayuda y que paren los ataques.

"Es una mañana feliz" subrayó el ministro sobre el primer acuerdo entre Israel y Hamás para pacificar la Franja, y calificó de "crucial" el papel de Estados Unidos en este acuerdo por el ascendente que tiene sobre Israel.

Y sobre la posibilidad de que el presidente estadounidense sea candidato a Premio Nobel de la Paz por el rol que desempeñó, el jefe de la diplomacia española respondió que es la Academia Sueca la que lo tiene que decidir y, en todo caso.

Respecto a que si este acuerdo de paz puede revertir las investigaciones abiertas en tribunales internacionales contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros miembros de su gobierno, por crímenes contra la humanidad, Albares aseguró que "es irreversible" que el proceso pase por ahí.

El ministro también se refirió a los ocho españoles de la segunda flotilla que están detenidos en Israel desde ayer miéroles y dijo que el cónsul de España en Tel Aviv les visita en el centro penitenciario de Saharonim (sur del país), el mismo en el que estuvieron los anteriores de la flotilla Global Sumud.

Albares declaró que es difícil saber cuándo serán excarcelados, pero que pasarán por un protocolo similar al anterior y saldrán antes quienes reconozcan ante las autoridades su entrada ilegal en el país.

En cuanto a la situación de Reyes Rigo, la única española que queda detenida de la flotilla anterior al estar acusada de morder a una funcionaria de la prisión israelí donde estaba retenida, mañana tendrá una segunda vista oral, a la que también asistirá el cónsul, explicó Albares.