España está "aún muy lejos" de participar en una eventual misión militar de paz en Gaza

París, 9 oct (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que España está "todavía muy lejos" de participar en una eventual misión militar de mantenimiento de la paz en la Franja de Gaza, como ha planteado Francia, aunque tampoco cerró la puerta, siempre y cuando la misma tenga "un mandato claro" por parte de la ONU.