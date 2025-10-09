España reitera en Uruguay su compromiso de acercar a América Latina y Europa

Así lo destacó el embajador español en Uruguay, Javier Salido Ortiz, durante su discurso en el marco de la celebración de la Fiesta Nacional de España celebrada en la capital uruguaya.

"Queremos trabajar estrechamente con Uruguay para dar un nuevo impulso a una comunidad que tiene mucho que aportar al desarrollo de nuestras respectivas sociedades y de la comunidad internacional. España también viene trabajando desde hace años por aproximar a Europa y a América Latina", expresó el diplomático español.

Así mismo, Salido Ortiz insistió en que la firma del acuerdo entre ambos bloques (Mercosur y UE) supondrá "un hito" en sus economías ya que, además de aumentar el intercambio económico, también creará la mayor área de integración comercial con mas de ochocientos millones de habitantes.

Al mismo tiempo, el embajador remarcó que "desde hace años" las empresas españolas aprecian la solidez institucional y la seguridad jurídica de Uruguay y que han hecho su apuesta por ese país al contribuir decididamente a su desarrollo económico y modernización.

"España es el primer inversor en Uruguay con más siete mil millones de dólares de stock de inversión. Son más de cien las empresas españolas en Uruguay que generan miles de empleos y cuentan desde hace años con una presencia importante en sectores tan relevantes como son las finanzas y las infraestructuras", sostuvo el jefe de la delegación española en Montevideo.

Finalmente, Salido Ortiz destacó que "todavía hay muchas oportunidades por explotar" entre ambos países y que la experiencia del sector privado español puede ser "especialmente relevante" en áreas como la segunda revolución energética, la movilidad metropolitana o la digitalización.

"Esto va a abrir nuevas oportunidades para la estabilidad y una base ideal para las empresas europeas quieran invertir en el Mercosur y, del mismo modo, que España sea una base ideal para empresas latinoamericanas", concluyó el embajador español en Uruguay.