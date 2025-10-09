Esposa de opositor venezolano Rocha dice que pudo visitarlo tras más de 13 meses detenido

"Ayer (miércoles), después de un año, un mes y 11 días, pude visitar a Perkins Rocha y nos dimos el abrazo largamente postergado. Está sereno, fuerte y firme", aseguró en la red social X.

Cipriani expresó que "nada borra el horror de su incomunicación", y abogó por que "lo próximo sea su libertad plena".

La también abogada dijo tener "la fe intacta" y se ha sumado a la campaña impulsada por organizaciones no gubernamentales, activistas y opositores para celebrar las venideras canonizaciones del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles "sin presos políticos" en el país suramericano.

Rocha fue detenido el 27 de agosto de 2024, casi un mes después de las presidenciales, celebradas el 28 de julio de ese año, tras las que se desató una crisis a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro -proclamada por el organismo electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo- y la denuncia de "fraude" por parte de la oposición mayoritaria, que reivindica el triunfo de Edmundo González Urrutia.

En septiembre de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó al abogado, así como a los exdiputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri, también detenidos, con la divulgación que hizo la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- del 85,18 % de las actas que, según la alianza, se recolectaron el día de las votaciones para probar la victoria de González Urrutia, documentos que el chavismo tilda de falsos.

Saab indicó entonces que estos opositores están siendo investigados porque "avalaron", "verificaron", "difundieron" y "divulgaron como real" la página web donde están publicadas las actas.

Hasta la fecha, las autoridades electorales no han publicado los resultados desglosados de las elecciones, en contra de lo establecido en su propio cronograma.

Este miércoles, la ONG Provea aseguró que Eduardo Torres, abogado y parte de su equipo, recibió "la primera visita de un familiar" el pasado jueves, tras permanecer "casi cinco meses incomunicado" en prisión.

La ONG Foro Penal, en su más reciente balance, indicó que al menos hasta el pasado 29 de septiembre se computaban 838 presos políticos.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos.

El martes, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) señaló la canonización de ambos beatos, que se celebrará el próximo 19 de octubre, como "una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas", un pronunciamiento que criticó el Gobierno.