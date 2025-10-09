Fiscalía Europea acusa a 36 personas por fraude de 24 millones de IVA en venta de móviles

La acusación, formulada desde la oficina de la EPPO en Madrid, es el resultado de la investigación denominada 'Marengo Rosso', que se desarrolló a lo largo de ocho países de la Unión Europea y destapó un complejo sistema de fraude en carrusel, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Según las pesquisas del organismo europeo, el mecanismo delictivo se aprovecha de las normas de la UE que eximen del IVA las transacciones entre Estados miembros.
Los implicados habrían creado una red de sociedades ficticias en varios países europeos para simular operaciones de compraventa de teléfonos, tabletas, ordenadores y otros equipos electrónicos mediante facturas falsas.
Este esquema no solo habría permitido evadir el pago del IVA, sino también reclamar devoluciones fiscales indebidas ante las autoridades nacionales.
Los productos acababan vendiéndose a precios muy competitivos a través de plataformas de comercio electrónico en distintos países, lo que les otorgaba una ventaja comercial ilegal frente a operadores legítimos.
La investigación también ha documentado el blanqueo de los beneficios ilícitos en diferentes jurisdicciones, entre ellas Hong Kong y Singapur, a través de operaciones financieras opacas, agregó la EPPO.