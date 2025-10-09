Fiscalía Europea acusa a 36 personas por fraude de 24 millones de IVA en venta de móviles

Bruselas, 9 oct (EFE).- La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que ha presentado una acusación contra 36 personas físicas y cinco empresas por su presunta implicación en un fraude de IVA superior a 24 millones de euros, cometido desde 2020 y relacionado con el comercio transfronterizo de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.