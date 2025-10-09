Fujimorismo pide activar plan contra "terrorismo urbano" tras tiroteo a banda en concierto

"El atentado en el Círculo Militar de Corrillos demuestra, una vez más, que el crimen organizado ha cruzado todos los límites, mientras el Gobierno permanece pasivo e indiferente", señaló un comunicado compartido en redes sociales Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El plan integral que plantea el partido derechista incluye reactivar el Comando de Frente Interno (Cofi), es decir, unificar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y agencias de inteligencia bajo un solo mando operativo.

También la especialización de la Policía Nacional, creando dos líneas de carrera: investigación criminal y orden interno, y el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas, con patrullaje en calles y administración de penales por 120 días.

"Revisión del Pacto de San José, denunciar las cláusulas que amparan a terroristas y criminales de alta peligrosidad ante la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos)", añade el plan.

Además, plantea la reforma del sistema de justicia, "impedir que ciertos jueces y fiscales sigan liberando a criminales", declarar en emergencia el sistema penitenciario nacional y construir de manera inmediata nuevas cárceles.

Fuerza Popular también solicitó la aplicación de la Ley 32446 contra el terrorismo urbano que plantea la cadena perpetua para autores de atentados, extorsiones y asesinatos.

Congresistas del partido confirmaron que van a presentar una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, quien "debe" acudir al pleno del Parlamento a rendir cuentas".

Cuatro integrantes de la agrupación de cumbia Agua Marina, una de las más conocidas del Perú, fueron heridos este miércoles mientras ofrecían un concierto en Lima y una quinta persona, un vendedor, se sumó a la lista de heridos por presuntos sicarios, según informaron este jueves fuentes sanitarias y de la Fiscalía.

Los reportes médicos de las últimas horas confirmaron que las cuatro personas están conscientes y estables en su estado de salud, y el médico Ricardo Villarán descartó que Ruiz necesite una operación de emergencia, tras ser evaluado por un cirujano de tórax.

La Fiscalía constató la existencia de aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario y los peritos determinaron que los disparos habrían sido efectuados desde el exterior del recinto donde se produjo el evento y por la espalda de las víctimas.

Agua Marina ya había denunciado que era víctima de extorsiones por parte de organizaciones criminales cuando en marzo fue asesinado a manos de sicarios Paul 'El Ruso' Flores, cantante de Armonía 10, otra banda de cumbia muy famosa en Perú.

Tras el ataque, muchos grupos de música, artistas y dirigentes del gremio musical se han pronunciado en redes sociales en rechazo a la violencia que se vive en las calles de la capital y contra la aparente inacción de las autoridades para recuperar el control de la seguridad ciudadana.