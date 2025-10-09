FundéuRAE: “aborrecer algo”, no “aborrecer de algo”

Sin embargo, en los medios de comunicación a veces se leen y escuchan frases como las que siguen: “Pinazo en sus últimos años aborreció de esta tierra”, “El expresidente aborrece de su colega” o “Es uno de esos muchos equidistantes que aborrece de los extremos”.

Con el significado de ‘tener aversión’, el verbo “aborrecer” es transitivo, y su complemento directo, que designa aquello que es detestado, irá de forma general sin preposición o precedido de “a” en los casos en que sea necesario o pueda usarse esta, como en “aborrece a su prima”. Sin embargo, como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, es corriente que, por un cruce con su sinónimo “abominar”, se emplee de forma impropia como intransitivo, con un complemento encabezado por “de”.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo recomendable habría sido escribir “Pinazo en sus últimos años aborreció esta tierra”, “El expresidente aborrece a su colega” o “Es uno de esos muchos equidistantes que aborrece los extremos”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

