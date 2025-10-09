Hallan muerto a militar que cayó a un río en hostigamiento del Clan del Golfo en Colombia

"Tras intensas labores de búsqueda, con apoyo de la Armada de Colombia, organismos de socorro y la comunidad, fue hallado sin vida el soldado profesional Leandro Kutdu Torres en el Puerto Matilde, municipio de Yondó", señaló el Ejército en un comunicado.

Según la institución, el militar -que llevaba ocho años de servicio- cayó al río Cimitarra durante un hostigamiento perpetrado por el Clan del Golfo.

El hecho ocurrió el pasado lunes cuando tropas del Batallón de Infantería No.41 Rafael Reyes Prieto desarrollaban operaciones contra integrantes del Clan del Golfo, que también se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

A mediados de septiembre pasado el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo iniciaron formalmente en Doha los diálogos de paz con un acuerdo que contempla una etapa inicial de "construcción de confianza" y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo.

El plan se aplicará en los municipios de Mutatá, ubicado en el departamento de Antioquia (noroeste), y de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, todos en el Chocó, fronterizo con Panamá.

En estas zonas tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que desde su llegada al poder en agosto de 2022 impulsa su proyecto de "paz total", dijo el mes pasado que su Gobierno abrió conversaciones en el exterior con este grupo, tras varios acercamientos exploratorios que habían quedado congelados.