Hamás: "Hemos recibido garantías de los mediadores de que la guerra ha terminado"

Jerusalén, 9 oct (EFE).- El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró este jueves haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía) de que la "guerra ha terminado por completo" en la Franja de Gaza.