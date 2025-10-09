Homenajean a Montesinos, el misionero español que en 1511 defendió los derechos indígenas

En este sermón, pronunciado tan solo diecinueve años después del descubrimiento de América, el fraile español denunció los abusos cometidos contra los indígenas por parte de los colonizadores españoles y les instó a respetar la humanidad de los indígenas.
"¿Estos no son hombres? ¿Con éstos no se deben guardar y cumplir los preceptos de caridad y de la justicia? ¿Estos no tenían sus tierras propias y sus señores y señoríos? ¿Estos hannos ofendido en algo? ¿La ley de Cristo, no somos obligados a predicársela y trabajar con toda diligencia de convertirlos?... Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes", pronunció en su sermón el dominico.
La labor de Montesinos contribuyó a la promulgación, por parte del rey Fernando 'El Católico', de las llamadas Leyes de Burgos (1512) que buscaban regular la situación en el Nuevo Mundo y "el gobierno con mayor justicia de los naturales, indios o indígenas", según reza el texto de las leyes.
El sermón de Adviento tuvo una gran influencia en el también dominico español Bartolomé de las Casas (1484-1566), quien, como Montesinos, denunció las injusticias cometidas en la colonización contra los indígenas.
Por ello, el Parlacen homenajeó a Montesinos, quien a su juicio, "marcó un antes y después" en la defensa de la dignidad de los indígenas, según indicó la institución en un comunicado.
El acto, que buscó "reivindicar la histórica labor del fraile", fue celebrado en el monumento dedicado a Montesinos en la capital dominicana, una obra inaugurada en 1983 que forma parte de los principales puntos turísticos de Santo Domingo.
La actividad estuvo encabezada por la diputada del Parlacen y presidenta de la comisión, Namibia Angola Didiez, quien destacó "la vigencia del legado de Montesinos como símbolo de justicia social y defensa de la dignidad humana".
"Montesinos nos dejó un mensaje claro: la humanidad de los pueblos indígenas debe ser reconocida y respetada. Su llamado a la conciencia resuena aún hoy en nuestra lucha contra la discriminación y la injusticia", señaló Angola.
La parlamentaria subrayo que "el legado de fray Antón de Montesinos demuestra que siempre es posible alzar la voz contra la injusticia".