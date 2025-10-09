Honduras registra 1.780 mujeres asesinadas desde 2020, una víctima cada 28 horas

Durante este período, los departamentos de Francisco Morazán (370), Cortés (342) y Olancho (177) concentran aproximadamente el 50 % de los casos, lo que refleja un patrón de violencia especialmente grave en estas regiones del país.

Del total de mujeres asesinadas en los últimos 69 meses, 850 casos (47,7 %) se registraron entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025, en el marco del estado de excepción parcial implementado para reducir los índices de violencia en el país.

La coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, Aurora Rueda, dijo que la muerte violenta constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres, reflejando una sociedad que aún no garantiza su vida y seguridad, así como la persistente desigualdad y discriminación de género.

Rueda destacó que la impunidad alcanza el 95 % de los casos, debido a factores como la rotación del personal de investigación y la falta de morgues judiciales en decenas de municipios, lo que impide la realización de autopsias y la preservación de pruebas científicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La violencia contra la mujer sólo puede eliminarse promoviendo su igualdad, empoderamiento y asegurando el cumplimiento de sus derechos”, enfatizó Rueda, quien hizo un llamado a la sociedad y al Estado a trabajar juntos para garantizar un futuro libre de violencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Subrayó la urgente necesidad de "erradicar la violencia de género y proteger a las víctimas", a la vez que instó a las autoridades a fortalecer las acciones de prevención, consolidar las unidades de investigación y dar prioridad a la lucha contra la violencia de género.

Además, recomendó la aprobación de la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, presentada ante el Parlamento en noviembre de 2022, sin que siquiera se llegara a discutir.

La Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres está encaminada a brindarles protección, reconocer otras formas de violencia, reforzar a las instituciones que están al servicio de la mujer y mejorar los mecanismos de coordinación.