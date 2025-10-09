HSBC propone privatizar la entidad Hang Seng Bank en Hong Kong

HSBC Holdings presentó a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza Hang Seng Bank desde hace más de medio siglo, un plan que contiene una oferta valorada en 106.000 millones de dólares hongkoneses (13.623 millones de dólares, 11.700 millones de euros) para privatizar esta filial.

La corporación, que actualmente controla cerca del 63 % de Hang Seng, propuso adquirir el resto de las acciones en circulación a 155 dólares hongkoneses (20 dólares, 17 euros) por título en efectivo, lo que representa una prima del 33 % frente al precio medio de los últimos 30 días, de 116,5 dólares hongkoneses.

La operación valora el total de Hang Seng en unos 290.000 millones de dólares hongkoneses (37.271 millones de dólares, 32.007 millones de euros).

La transacción, que se instrumentará mediante un esquema de arreglo, está sujeta a la aprobación de los accionistas minoritarios y del Tribunal Superior de Hong Kong.

De concretarse, Hang Seng Bank pasará a ser una filial de propiedad total de HSBC Asia-Pacific y será retirada de la Bolsa local, pero los accionistas conservarán su derecho al tercer dividendo interino, según comunicó la compañía.

El grupo británico precisó que la operación será financiada con recursos propios de su división asiática y se enmarca en la estrategia de aumentar el liderazgo de HSBC en mercados donde cuenta con ventajas competitivas.

La entidad planea mantener la marca, el legado y la red de sucursales de Hang Seng, e invertir en tecnología y servicios digitales para impulsar la innovación.

Georges Elhedery, director general de HSBC, destacó en otro comunicado que la operación "fortalecerá ambas instituciones” y consolidará a Hong Kong como centro financiero global clave para conectar los mercados internacionales con China continental.

Hang Seng Bank, fundado en 1933 y adquirido mayoritariamente por HSBC en 1965 tras una crisis financiera, cotiza en la Bolsa de Hong Kong desde 1972.

Sin embargo, la entidad ha experimentado un repunte de sus préstamos inmobiliarios deteriorados, que aumentaron un 85 % en el último año, hasta alcanzar los 25.000 millones de dólares hongkoneses (3.213 millones de dólares, 2.760 millones de euros) en junio, en medio de la debilidad del sector inmobiliario comercial.

En septiembre pasado, HSBC reorganizó su dirección en Hong Kong: Luanne Lim asumió la presidencia ejecutiva de Hang Seng Bank, Diana Cesar regresó a HSBC como vicepresidenta y Maggie Ng fue nombrada directora ejecutiva de la división de banca minorista.

La filial privatizada mantendrá su licencia bajo la Ordenanza Bancaria de Hong Kong, además de su propio consejo y estructura de cumplimiento.

La Autoridad Monetaria de Hong Kong confirmó que monitorea el proceso y revisará las aprobaciones regulatorias correspondientes.