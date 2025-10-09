Israel confirma la firma en Egipto del acuerdo que debe ratificar el Gabinete de Gobierno

Jerusalén, 9 de oct (EFE).- La portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Shosh Bedrosian, confirmó este jueves la firma de Israel esta mañana en Egipto del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que el Consejo de Ministros del país judío debe ratificar en las próximas horas.