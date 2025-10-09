Italia celebra el primer acuerdo de Israel y Hamás y se ofrece como fuerza de paz en Gaza

Roma, 9 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, consideró este jueves una "óptima noticia" el primer acuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamás para pacificar Gaza y ofreció al Ejército italiano para una eventual fuerza de paz.