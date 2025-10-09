Japón celebra el acuerdo en Gaza y pide que "todos los implicados" lo cumplan

"Este acuerdo es un paso importante para que la situación se calme", aseguró en su rueda de prensa diaria Hayashi, que también dio las gracias a Estados Unidos, Egipto y Catar por sus esfuerzos para mediar entre las partes.

Israel y Hamás firmaron este miércoles la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes, siguiendo el plan trazado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció el acuerdo y planea viajar a la región.

Los primeros puntos del plan de paz para Gaza, anunciado por Trump la semana pasada, contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes cautivos de Hamás -tanto vivos como muertos- a cambio de miles de presos palestinos.

Además, el acuerdo propone el desarme del grupo islamista, la retirada gradual de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con la vista puesta en futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino, un punto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado.

Posteriormente, en una entrevista con la cadena Fox News, Trump detalló que confía que los rehenes sean liberados el próximo lunes y reiteró que "Gaza será reconstruida".

Más de 67.000 personas han muerto y 168.000 han resultado heridas, según el recuento de las autoridades sanitarias gazatíes, por los ataques israelíes contra Gaza desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.200 personas y 250 fueron secuestradas.