Juez paraguayo ordena cambiar de prisión a reo tras supuestos chats sobre el fiscal Pecci

Legal declaró a la radio ABC Cardinal que ha solicitado el traslado de Alexandre Rodrigues Gomes, procesado en un caso de presunto lavado de dinero del narcotráfico y detenido en el Centro de Reinserción Social (Cereso), de la ciudad de Encarnación (sur), al Centro de Reinserción Martín Mendoza, de la ciudad Emboscada, situada en la ciudad del mismo nombre (centro).

Rodrigues Gomes es hijo del diputado oficialista Eulalio 'Lalo' Gomes, fallecido el 19 de agosto del 2024 en un presunto enfrentamiento con la Policía durante un registro a su vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte).

Ese mismo día, la residencia de Rodrigues Gomes fue allanada y él terminó detenido tras refugiarse en una comisaría local.

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2020 delante de su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, donde la pareja pasaba la luna de miel. Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

ABC Cardinal y el diario ABC Color difundieron mensajes extraídos de la aplicación de encriptación Sky ECC, como parte de una investigación realizada por la Europol y que fue entregada la Fiscalía de Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el presunto intercambio de mensajes, de acuerdo con la publicación, se menciona varias veces el nombre de Pecci, insinuando la "intención de asesinarlo".

Según la versión periodística, Rodrigues envió a Anderson Ríos Vilhalva, señalado como el "presunto pistolero", el mensaje: "Pea a (la) larga yucata" ("A este con el tiempo lo vamos a matar").

Ríos Vilhalva, alias 'Pepe', fue detenido en febrero de 2020 en el operativo Alba, encabezado por Pecci, como parte de las investigaciones por el asesinado del periodistas brasileño Leo Veras en Pedro Juan Caballero.

Sobre la información difundida, Legal consideró que se trata de "un insumo" para que el Ministerio Público realice "las averiguaciones con relación a estos dichos".

"Aquí lo relevante es llevar las conexiones de las causas que llevaba Marcelo y, a partir de ahí, (ver) qué conexión tiene con estas personas que hoy día están siendo procesadas", apuntó.

Al respecto, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que la revelación de los chats confirmarían que Gómes y su hijo "tenían fuertes vinculaciones con el narcotráfico".

"Yo no soy quién para juzgar. Según la Constitución, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero creo que la Fiscalía está yendo por buen camino", sentenció Riera, citado por el diario Última Hora en su web.