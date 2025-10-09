Julia Ducournau abre el 58º Festival de Cine Fantástico de Sitges, en España, con'Alpha'

En la película, que se estrenará en los cines españoles el 21 de noviembre, Alpha es una problemática niña de 13 años que vive con su madre soltera y cuyo mundo se derrumba el día que vuelve del colegio con un tatuaje en el brazo.

Como su anterior trabajo, 'Titane' (ganadora de la Palma de Oro de Cannes), 'Alpha' se mueve en el mismo eje del "horror corporal", con el que Ducournau da un paso adelante en su exploración del cuerpo.

La directora vuelve a retar a los espectadores a sumergirse en toda una experiencia visual y sensorial para descifrar todas las claves ocultas de un relato en el que subyacen temas como el amor familiar, en este caso madre-hija, el duelo, la empatía y la transformación del cuerpo.

Ducournau, que ya estuvo en el Festival de Sitges con sus dos anteriores películas, vuelve ahora para inaugurar el certamen: "Soy la tercera mujer que inaugura este festival que ya va por la edición 58 y en los últimos 15 años ha habido mucha participación de directoras en el género, así que esas cifras se pueden mejorar", dijo durante la presentación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La directora no quería repetir el mismo esquema de sus anteriores películas ante un público ávido de vísceras y sangre: "Para mí, 'Alpha' no es una película de terror, la escribí como un drama y espero que se vea como un drama, y que al salir del cine la gente vaya a llamar a sus madres y les digan que las quieren mucho".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además mira hacia la pandemia para mostrar cómo el miedo transformó las cosas en solo unos años, de una sociedad unificada a una fragmentada, más fría, más industrial, casi metálica, una sociedad donde cada personaje es prisionero de su propia soledad, apuntó Ducournau. EFE.