Junta de Judíos británicos celebra el acuerdo para Gaza: "Es tiempo de sanar y de paz"

Londres, 9 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Diputados de Judíos Británicos, Phil Rosenberg, celebró este jueves el acuerdo respaldado por Estados Unidos para acabar con la guerra en Gaza y permitir el retorno de los israelíes capturados por Hamás, y señaló: "Es tiempo de sanar y de paz".