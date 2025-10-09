Ken Follet descarta ganar el Nobel porque él escribe para que el lector "disfrute"

"Los que otorgan el premio Nobel tienen su propia idea de lo que es la literatura, y no coincide con la mía. La que yo hago es para el disfrute del lector, esa es mi única intención; y su concepto es más sesudo", explicó en la presentación en Madrid de la edición en español de su último libro, 'Circle of Days' ('El círculo de los días').

En el libro, Follet imagina cómo fue la construcción de Stonehenge, el complejo megalítico situado en el sur de Gran Bretaña que data de entre el final del Neolítico y principios de la Edad del Bronce.

"Cuando descubrí lo poco que sabemos sobre Stonehenge, los misterios, los interrogantes... vi que todos contemplamos este monumento fantástico y nos preguntamos quiénes, cómo y por qué lo construyeron. Me di cuenta de que, con eso, podía construir una historia bastante buena", explicó.

La novela se basa en dos personajes principales: un joven que solventa el problema de cómo transportar las grandes piedras desde 30 kilómetros de distancia hasta sonde se colocaron y una sacerdotisa que convence al pueblo de ayudarle.

Para escribirlo ha pasado mucho tiempo documentándose, visitando el propio monumento y bajando a minas de sílex, material imprescindible en la época en la que transcurre el libro.

"Cualquier novela histórica tiene una base de hechos conocidos y, a partir de ahí, el escritor imagina otras capas sobre esa base, pero todo lo que se imagina tiene que estar más o menos relacionado con la información factual que existe", incidió el autor.

Según sus cálculos, ha empleado un 20 % de información y un 80 % de ficción debido a la falta de documentación. Aun así, Follet aseguró que no escribe para enseñarle nada a nadie ni con intenciones pedagógicas.

"Hay personas inteligentes y muy bien informadas que escriben libros que enseñan más, pero yo no me considero ni más listo ni más informado que mis lectores y no escribo con la intención de enseñarle nada a nadie", apostilló.