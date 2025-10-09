Kenia celebra el alto el fuego de Israel y Hamás y espera que dé paso a una paz verdadera

"Nos unimos al mundo para celebrar el acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel, un paso vital para aliviar el sufrimiento humano en Gaza", afirmó el secretario principal (viceministro) de Asuntos Exteriores de Kenia, Korir Sing'Oei, en la red social X.

"Instamos a todas las partes a aprovechar este importante avance hacia una paz duradera, basada en la solución de dos Estados, tal como se describe en las resoluciones de la ONU", subrayó el secretario principal.

También encomió "la inmensa contribución de Estados Unidos, Catar, Egipto, Turquía y todos los actores cuyos esfuerzos dieron como resultado este hito crucial".

La madrugada de este jueves el Gobierno de Israel y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En virtud del plan, Hamás se compromete a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra -48, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida-, a cambio de la liberación de 1.950 presos palestinos aún por determinar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la "línea amarilla" estipulada por EE.UU., marcando la primera fase de su retirada del enclave.

El ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 causó 1.200 muertos y otras 251 personas fueron secuestradas.

La ofensiva israelí en Gaza, en respuesta al ataque, se ha cobrado ya la vida de más de 67.000 palestinos.