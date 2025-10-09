La Bolsa de Londres cae un 0,41 % penalizada por la banca y la construcción

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 39,47 puntos, hasta los 9.509,40, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió un 0,05 %, o 11 puntos, hasta los 22.052,83.

En el plano de las pérdidas, las más perjudicadas fueron la compañía del marketing y la comunicación WPP, que cayó un 5,90 %, seguida del banco HSBC Holdings, que cedió un 5,38 %, y la constructora de viviendas Barrat Redrow, que se dejó un 3,60 %.

La lista de ganadoras la lideraron el consorcio de aerolíneas International Consolidated Airlines -en el que está integrado la española Iberia-, que sumó un 3,20 %, la minera Anglo American, que subió un 2,17 %, y la ingeniera escocesa Weir Group, que avanzó un 2,07 %.