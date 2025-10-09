La Bolsa de Milán pierde un 1,59 % por la incertidumbre en Francia y la caída de Ferrari

Roma, 9 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves a la baja y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 1,59 % hasta los 42.791,60 puntos, en una nueva jornada marcada por el contexto de incertidumbre para los mercados europeos por la situación en Francia y a la que se ha sumado la fuerte caída de Ferrari, que se desplomó un 15,41 %.