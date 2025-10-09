La Bolsa española pierde un 0,6 % y el nivel de 15.600 puntos

El IBEX 35, índice de referencia del mercado español, retrocedió 93,5 puntos y cerró la jornada en 15.584,8 enteros. En lo que va de año, avanza el 34,41 %.

De los grandes valores, la petrolera Repsol cayó el 2,18 %, el grupo financiero BBVA el 1,8 %, el gigante textil Inditex el 1,56 % y el banco Santander el 1,31 %, mientras que Telefónica sumó el 0,46 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,49 %.

El selectivo abría con pérdidas del 0,15 %, que fue incrementando a lo largo de una sesión en la que Wall Street abrió con retrocesos. En las divisas, el euro cotiza por debajo de los 1,16 dólares, mínimo desde agosto, pendiente de la crisis en Francia y del cierre parcial de la administración de Estados Unidos.