La ciudad española en la que Lennon vivió seis semanas lo recuerda en su 85 cumpleaños

Desde hace 18 años, artistas y entusiastas del ex Beatle se congregan ante la imagen en bronce del músico británico en Almería y este año John Juárez, un músico de 15 años, fue el encargado de protagonizar con su guitarra y su voz este especial cumpleaños.
El británico vivió en Almería durante seis semanas de 1966, un tiempo en el que se dejó puestas para siempre las gafas que se convertirían en un icono universal y compuso el que sería uno de sus grandes éxitos, la canción psicodélica 'Strawberry Fields Forever', firmada junto a su compañero Paul McCartney.
Con una tarta de cumpleaños y velas, Almería felicitó su papel en el legado del artista e inauguró la primera edición de las Jornadas John Lennon, organizadas por el Ayuntamiento de la ciudad.
Hasta el próximo sábado, la Casa del Cine combinará conciertos, charlas, presentaciones y cuentacuentos infantiles para recordar al músico británico que, hace 59 años, celebró su 26 cumpleaños en compañía de Ringo Starr.
Ambos 'beatles' se trasladaron aquel 9 de octubre de 1966 a una casa, conocida como Santa Isabel, en la que Lennon completó una canción que pocos meses después se haría mundialmente famosa.
John Lennon fue asesinado hace 45 años en Nueva York, cuando salía del edificio en el que residía junto a su pareja, la artista Yoko Ono.