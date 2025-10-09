La ciudad española en la que Lennon vivió seis semanas lo recuerda en su 85 cumpleaños

Almería (España), 9 oct (EFE).- La ciudad española de Almería (sur), donde John Lennon vivió durante seis semanas en 1966, tiempo en el que compuso la famosa canción 'Strawberry Fields Forever', celebró este jueves el que habría sido el 85 cumpleaños del músico británico.