La editorial española Acantilado destaca la obra "lúcida y sorprendente" de Krasznahorkai

"Krasznahorkai creó a lo largo de los años una obra literaria singularísima, y tal vez por ello se la ha comparado a menudo con la de otros autores únicos en su especie, como Kafka –su héroe literario-, Gógol, Beckett o Bernhard", recuerda Sandra Ollo, directora de la editorial.

"La desolación, el apocalipsis y el absurdo, que constituyen el telón de fondo de su mundo narrativo, no están reñidos en su obra con la búsqueda de la belleza o el amor a la naturaleza como reflejo de la divinidad", agrega en declaraciones recogidas en un comunicado.

Ollo recuerda que, a pesar de que Krasznahorkai haya afirmado que escribir es para él algo tan enigmático como "bailar en el infierno", para sus lectores, esa "misteriosa danza" parece "mágica".

Acantilado publicó 'Melancolía de la resistencia' (2001) -con la que se presentó a los lectores en lengua española-, 'Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río' (2005), 'Guerra y guerra' (2009), 'Ha llegado Isaías' (2009), 'Y Seiobo descendió a la Tierra' (2015), 'Tango satánico' (2017), 'Relaciones misericordiosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).

