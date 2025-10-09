La empresa española apuesta por los inmigrantes para "miles" de puestos de trabajo vacíos

En declaraciones a la prensa, el presidente de la gran patronal, Antonio Garamendi, pidió que se forme a trabajadores inmigrantes tanto en España como en los países de origen, acogerlos "bien" y "dar una buena formación a sus hijos, a la familia, para que también sean los nuevos ingenieros del futuro".

Argumentó que "miles de puestos de trabajo" están sin cubrir en el país, de 49 millones de habitantes, en sectores como la tecnología, la hostelería, la construcción y el transporte.

"Hay una oportunidad y yo creo que es una oportunidad donde también, sinceramente y de nuevo lo digo, España debe ser un país de acogida", reflexionó.

Desde hace años, España sufre un envejecimiento progresivo de la población debido a una esperanza de vida de las más altas del mundo y una natalidad a la baja, con un aumento simultáneo y constante de población extranjera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, el país se enfrenta a un gran desafío sociolaboral durante los próximos diez años: un aumento considerable de jubilados y un número claramente insuficiente de jóvenes para sustituirlos, con lo que crecerá la necesidad de trabajadores foráneos para evitar incidencias en el crecimiento económico y en las cuentas de la Seguridad Social.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un análisis de la Fundación Adecco (entidad dedicada a la gestión de recursos humanos) calcula que 5,3 millones de personas se jubilarán en ese periodo, nacidas principalmente durante la explosión demográfica de los años sesenta.

Sin embargo, el mismo estudio solo prevé que 1,8 millones de jóvenes entren en el mercado laboral durante ese tiempo, lo que generará un déficit de remplazo, aunque podría compensarse en buena parte con mano de obra inmigrante.

La Seguridad Social española registró 3.050.000 afiliados extranjeros en agosto pasado, un 7 % más que hace un año.