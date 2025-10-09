La inflación al consumidor en México sube a 3,76 % en septiembre

El Inegi reportó que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 0,23 % en el mes, con lo cual la inflación fue de 3,76 % anual.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió un 0,33 % mensual y un 4,28 % anual, detalló el Inegi en su reporte.

Mientras que la partida no subyacente decreció un -0,1 % a tasa mensual y aumentó un 2,02 % interanual.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías aumentaron el 0,34 % en el mes y un 4,19 % anual. En tanto, los servicios avanzaron un 0,32 % mensual y un 4,36 % anual.

En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios se redujeron un -0,14 % respecto al periodo inmediato anterior y aumentaron un 2,76 % frente al mismo mes del año pasado.

Y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno bajaron un 0,06 % en el mes y un 1,42 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, creció un 0,27 % mensual y un 3,74 % anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron la educación (3,29 %), recreación y deporte (0,72 %) y restaurantes y hoteles (0,37 %).

Mientras que los productos genéricos que más bajaron en el mes fueron el aguacate (-11,34 %)m, la papa (-6,82 %), el huevo (-2,28) y

El dato se divulga antes de que el Banco de México (Banxico), que tiene una meta de inflación del 3 %, anuncie su nueva política monetaria tras la reducción de su tasa de interés en septiembre a un nivel de 7,5 %, su nivel más bajo desde el 2022. En lo que va del año, ha reducido la tasa en 250 puntos base

Los precios al consumidor cerraron en 2023 con una subida del 4,66 % tras la tasa de 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.